Expion360 Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Expion beträgt 40, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 41,84, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für das Unternehmen Expion. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen negative Kommunikation überwog. Daraus resultiert eine Bewertung der Aktie mit einem "Gut" durch die Redaktion und eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Aus einer technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Expion-Aktie ein Durchschnitt von 4,82 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,17 USD, was einer positiven Abweichung von 7,26 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen (+7,26 Prozent bzw. +10,71 Prozent), wodurch die Expion-Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Expion-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Expion war kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Expion bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".