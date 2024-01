Ki-Star Real Estate Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Analyse von Aktienkursen reicht über die harten Faktoren wie Bilanzdaten hinaus und berücksichtigt auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf Ki-star Real Estate untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um Ki-star Real Estate diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wurde die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden, wurde auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ki-star Real Estate-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4344,7 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 3145 JPY lag, was einer Abweichung von -27,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -12,85 Prozent, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 47,83 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als neutral eingestuft wird. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 65, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit auch als "Neutral" eingestuft wird.

Zusammenfassend ergibt sich für die RSI eine Gesamteinstufung als "Neutral".