Expion360 Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Expion-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 37, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42,28 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating für Expion.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Expion wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf "Gut" eingestuft werden kann.

In der technischen Analyse ergibt sich beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4,85 USD mit dem aktuellen Kurs (4,9 USD) eine Abweichung von +1,03 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 4,58 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs, so ergibt sich eine Abweichung von +6,99 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Expion für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird Expion in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Expion für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.