Expion360 Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Aktienanalyse von Expion zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für Expion.

Die technische Analyse der Expion-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,87 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,45 USD weicht davon um -8,62 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den Social Media-Diskussionen war überwiegend positiv, mit insgesamt acht positiven und drei negativen Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Expion somit von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Untersuchung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI7 zeigt an, dass Expion überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Expion-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.