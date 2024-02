Expion360 Aktie: Ist es vollbracht?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Expion in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Somit erhält Expion eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders positiv. Dennoch standen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für Expion. Die Aktie ist weder überkauft noch überverkauft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Expion-Aktie sowohl auf langfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger (50-Tage-Durchschnitt) Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter dem Durchschnitt, was auf einen Abwärtstrend hinweist.

Insgesamt erhält Expion basierend auf der Analyse von Sentiment, Buzz, Anleger-Stimmung, RSI und technischen Indikatoren eine Gesamtbewertung von "Schlecht".