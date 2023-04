Expertenmeinungen zur Urban Outfitters Aktie: Was sagen die Profis?

Analytiker bewerten die Aktie von Urban Outfitters auf langfristiger Basis als ein “neutral” Investment. Von den insgesamt 18 Analysten haben 1 Analyst die Aktienbewertung als sehr gut eingestuft, während 8 eine neutrale Bewertung abgaben und keine schlechte Bewertung vergeben wurde. In jüngeren Berichten sind die Ratings der Analysten ähnlich zum Ergebnis gekommen und neigen zu einer neutralen Bewertung (1 sehr gut, 8 neutral, 0 schlecht). Die durchschnittliche geschätzte Kurszielprognose der Analysten beträgt dabei einen Wert in Höhe von USD29,18. Dies würde bedeuten, dass eine erwartete Rendite von ungefähr USD22.61 Prozent möglich ist. Verglichen mit dem aktuellen Schlusskurs der Aktien in Höhe von USD24,20 (Stand:2022), entspricht es einer Einstufung bei USD29.18 aus Sicht der Expertenbewertungen.

