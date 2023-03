Expertenmeinungen zur SeaWorld Entertainment Aktie: Empfehlungen und Prognosen

In den letzten drei Monaten hat eine Gruppe von drei Analysten ihre Bewertungen für die SeaWorld Entertainment-Aktie abgegeben. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Bewertung als “gut” eingestuft wurde, während die anderen beiden als “neutral” klassifiziert wurden.

Eine aggregierte Zusammenfassung der Bewertungen ergibt also insgesamt eine neutrale Einschätzung für das Unternehmen. Bei den jüngsten Datumsberichten in diesem Monat kommen die meisten Analysten zu einem ähnlichen Schluss – ein “neutrales” Rating (ein “gut”, zwei “neutral”, kein “schlecht”).

Basierend auf ihren durchgeführten Ratings haben die Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 77,13 USD festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von 46,91 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 52,50 USD entspricht.

Zusammenfassend erhält SeaWorld Entertainment...