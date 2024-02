Expertenkommission übergibt Forschungsgutachten an Kanzler Scholz

BERLIN (dpa-AFX) - Wie ist es um den Wissenschaftsstandort Deutschland bestellt? Die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) übergibt dazu am Mittwoch (13.15 Uhr) in Berlin ein neues Jahresgutachten an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Darin geht es um aktuelle Herausforderungen für das deutsche Wissenschaftssystem - in diesem Jahr werden etwa der Stand der Dinge bei der Künstlichen Intelligenz und bei der Anwerbung von Forschern aus dem Ausland angesprochen. Das sechsköpfige Gremium unter Leitung des Jenaer Wirtschaftswissenschaftlers Uwe Cantner berät die Regierung seit 2006 in technologisch-wissenschaftlichen Zukunftsfragen. Es legt jährlich ein Gutachten vor. Es geht darin zum Beispiel um die Leistungsfähigkeit des deutschen Forschungssystems im zeitlichen und internationalen Vergleich und um Handlungsempfehlungen für die Politik./bg/DP/jha