Experteneinschätzungen zur Resideo Aktie

Nach Auffassung langfristiger Analysten wird die Aktie von Resideo mit “Neutral” bewertet werden. Die Meinungen unterschiedlicher Experten sind wie folgt aufgeschlüsselt: 1x “Gut”, 4x “Neutral”, 0x “Schlecht”. In der jüngsten Vergangenheit wurden Analysen in folgendem Verhältnis durchgeführt: eine Bewertung als “Gut”, vier als “Neutral” und keine als “Schlecht”. Aus diesem Grund kommen wir kurzfristig auch zu einer Gesamteinschätzung von “Neutral”. Das Kursziel der Analysten ist ein weiteres interessantes Bewertungskriterium für die Aktie. Dieses wird auf 23,33 USD festgelegt, was einer Rendite von 50,23 Prozent entspricht, da derzeit ein Kurs von 16,60 USD vorliegt.

Analyse des Resideo Aktiencharts: Wo steht der RSI?

Im Bereich der technischen Analyse ist der Relative Stärke Index (RSI) ein wichtiger Indikator, um den...