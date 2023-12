Expert.ai Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Expertai Spa wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 44,05 Punkten, was bedeutet, dass die Expertai Spa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis weist ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Expertai Spa zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Expertai Spa aktuell bei 0,88 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,862 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -2,05 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,8 EUR angenommen, was für die Expertai Spa-Aktie einer aktuellen Differenz von +7,75 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Expertai Spa-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.