Expert.ai Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Expertai Spa derzeit positiv bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,88 EUR, was einer Abweichung von +10,45 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,8 EUR zeigt eine positive Abweichung von +21,5 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen zur Aktie von Expertai Spa veröffentlicht. In den letzten Tagen gab es weder starke positive noch negative Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Expertai Spa momentan überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 8,72 Punkte, während der 25-Tage-RSI keine Über- oder Unterbewertung anzeigt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut" für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Expertai Spa, aber eine positive Stimmungsänderung. Somit ergibt sich ein langfristig positives Stimmungsbild und eine Gesamtbewertung von "Gut".