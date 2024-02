Expert.ai Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Expertai Spa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,92 EUR gehabt, was einer Abweichung von +11,74 Prozent vom aktuellen Kurs von 1,028 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 0,93 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs von +10,54 Prozent über diesem Wert, was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen über die Aktie von Expertai Spa verbreitet wurden. Die Diskussionen der letzten Tage haben sich insbesondere mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Allerdings konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Expertai Spa weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Zusammenfassend erhält die Expertai Spa-Aktie damit gemischte Bewertungen aus technischer Analyse, Anleger-Sentiment und RSI, was auf ein uneinheitliches Bild hinweist.