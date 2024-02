Expert Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse von Expert zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,11 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 0,096 HKD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -12,73 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 0,1 HKD, was zu einem Abstand von -4 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Expert als "Neutral" vergeben.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral". Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird auch hier Expert insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Expert 9,9 Prozent, was 5,21 Prozent über dem Mittelwert liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Expert eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass Expert sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überkauft eingestuft wird. Somit wird die Aktie für diesen Punkt unserer Analyse insgesamt als "Schlecht" bewertet.