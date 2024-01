Expert Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Aktienkurs von Expert hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" als sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 13,5 Prozent übertrifft Expert den Branchendurchschnitt um mehr als 24 Prozent. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -1,64 Prozent verzeichnet, liegt Expert mit 15,14 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Expert weist mit einem KGV von 4,96 einen deutlich günstigeren Wert auf als das Branchenmittel in der "IT-Dienstleistungen"-Branche und wird daher als unterbewertet eingestuft. Das Branchen-KGV liegt bei 42,25, was einen Abstand von 88 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Aktie von Expert eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Wertung für Expert führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Expert-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs (0,101 HKD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt (0,11 HKD, Unterschied -8,18 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+1 Prozent).

Insgesamt wird die Expert-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf der charttechnischen Entwicklung und der Beobachtung des Sentiments und Buzz im Netz.