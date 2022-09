Experlogix erweitert Führungsteam für Vertrieb mit zwei neuen VPs

South Jordan, Utah, und Veenendaal, Niederlande (ots/PRNewswire) -Experlogix, ein führender Anbieter von CPQ-Software (Configure, Price, Quote) und Dokumentenautomatisierungssoftware, hat heute eine Erweiterung seines Vertriebsteams bekannt gegeben: Mark Conway ist dem Unternehmen als Vice President of Sales für EMEA beigetreten, Angie Cox ist als Vice President of Sales für Nordamerika eingestiegen.Conway verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Software-/IT-Dienstleistungsbranche und betreut Kunden in den USA, Großbritannien, Europa und Asien. Vor seiner Tätigkeit bei Experlogix war Conway seit 2019 Executive Director EMEA bei Flintfox, wo er die Teams für Vertrieb, Marketing, Service Level Management und technischen Support aufgebaut und geleitet hat. Er hat erfolgreiche Geschäftsentwicklungsteams in der Branche aufgebaut, mit besonderem Augenmerk auf alles, was mit digitaler und disruptiver Technologie zu tun hat. Außerdem hat er bei vielen strategischen Geschäften und IT-Digital- und Datentransformationsgeschäften erfolgreich mit hochrangigen Stakeholdern von Kunden zusammengearbeitet, die den Kundenunternehmen einen immensen Wert gebracht haben.„Ich fühle mich geehrt und freue mich, bei Experlogix einzusteigen, das über die Jahre eine solide Grundlage und Kultur aufgebaut hat, um seinen Kunden weltweit ein erstklassiges CPQ-Erlebnis zu bieten", erklärte Conway. „Ich freue mich darauf, mit dem Führungsteam zusammenzuarbeiten und deren umfangreiches Wissen in Verbindung mit der erfolgreichen Software zu nutzen, um den Wert der digitalen Reise unserer Kunden weiter zu steigern."Cox bringt mehr als 20 Jahre Managementerfahrung im Vertrieb mit und verfügt über einen umfassenden Hintergrund beim Aufbau und der Entwicklung erfolgreicher Geschäftseinheiten und Teams. Sie ist Expertin für den Aufbau leistungsstarker Vertriebsteams durch strategische Kundenplanung, Produktentwicklung, wichtige Partnerschaften und taktisches Coaching. Vor ihrer Tätigkeit bei Experlogix leitete Cox die Übernahme einer B2B-Softwarelösung bei einem der weltweit größten Softwareunternehmen.„Ich freue mich auf die Gelegenheit, das Vertriebsteam in Nordamerika zu leiten, um neue Geschäfte zu entwickeln und zu gewinnen, indem wir weiterhin erstklassige Lösungen für CPQ, Dokumentenerstellung und Dokumentenautomatisierung anbieten", so Cox. „Ich freue mich darauf, auf der starken Erfolgsbilanz des Unternehmens aufzubauen."„Mit der Aufnahme von Angie und Mark in unser Team sind wir für ein noch stärkeres Wachstum gut aufgestellt", so Beth Thornton, CRO von Experlogix. „Ihre umfassende internationale Erfahrung wird unsere Ergebnisse beschleunigen, und unsere bestehenden und künftigen Mitarbeiter werden für noch größere Erfolge gerüstet sein. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich bisher sehe."Experlogix hat im letzten Jahr seine Teams in mehreren Regionen und Abteilungen erweitert, so dass zwischen 2021 und 2022 mehr als 100 neue Mitarbeiter eingestellt wurden, um einen zunehmend internationalen Kundenstamm zu erreichen. Weltweit nutzen mehr als 600 Unternehmen die Experlogix CPQ- und Dokumentenautomatisierungssoftware mit mehr als 100.000 Benutzern.Informationen zu ExperlogixDie Lösungen von Experlogix vereinfachen und humanisieren die komplexesten Produkte und Prozesse, um Arbeitsabläufe zu beschleunigen und für ein besseres Kundenerlebnis zu sorgen. Experlogix CPQ beschleunigt die Konfiguration und andere Prozesse wie noch nie zuvor und vereinfacht sie erstaunlich. Experlogix Document Automation vereinfacht und optimiert auch die kompliziertesten Dokumentenabläufe für Unternehmen auf der ganzen Welt, in allen Branchen. Experlogix — vereinfacht das Komplexe.Experlogix ist ein global tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Salt Lake City und dem europäischen Hauptsitz in Veenendaal in den Niederlanden. Wir sind online unter www.experlogix.com zu finden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890014/Experlogix_Experlogix_Expands_Expands_Senior_Sales_Leadership_Te.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3636992-1&h=3853613358&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3636992-1%26h%3D1754107069%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1890014%252FExperlogix_Experlogix_Expands_Expands_Senior_Sales_Leadership_Te.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1890014%252FExperlogix_Experlogix_Expands_Expands_Senior_Sales_Leadership_Te.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1890014%2FExperlogix_Experlogix_Expands_Expands_Senior_Sales_Leadership_Te.jpg)Original-Content von: Experlogix, übermittelt durch news aktuell