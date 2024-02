Experian PK Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Experian":

Die Analysteneinschätzung für Experian in den letzten 12 Monaten war insgesamt neutral, wobei die institutionellen Analysten viermal eine positive Bewertung, zweimal eine neutrale Bewertung und einmal eine negative Bewertung abgaben. Im letzten Monat gab es eine positive Empfehlung und keine neutralen oder negativen Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als positiv kennzeichnet. Die Analysten erwarten jedoch eine negative Kursentwicklung von 6,77 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 3166 GBP. Dies wird als schlechte Einschätzung betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung von neutral durch institutionelle Analysten führt.

Die Sentimentanalyse und die Diskussionen im Internet zeigen, dass Experian positiv bewertet wird. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine positive Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von positiv führt.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Experian in den letzten Tagen neutral, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Die Stimmungsanalyse führt zu einer neutralen Bewertung, während die Optimierungsprogramme mehrheitlich negative Handelssignale erzeugen, was zu einer negativen Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Experian für die Anlegerstimmung eine neutrale Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt für Experian auf 7- und 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird Experian von institutionellen Analysten als neutral bewertet, während die Sentimentanalyse und die Anlegerstimmung gemischte Ergebnisse zeigen. Die technische Analyse deutet ebenfalls auf eine neutrale Positionierung hin.