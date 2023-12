Experian PK Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Experian":

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,93 liegt die Aktie von Experian unter dem Branchendurchschnitt von 52,1 Prozent in der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass 3 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings ist das durchschnittliche Rating für das Experian-Wertpapier vom letzten Monat "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht), und das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 3026 GBP. Dies impliziert eine mögliche negative Kursentwicklung um -5,88 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Experian-Aktie also eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Experian-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2815,32 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs (3215 GBP) weicht somit um +14,2 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2847,34 GBP) zeigt mit einem letzten Schlusskurs von +12,91 Prozent eine positive Entwicklung und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit positiven Themen an nur zwei Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an 11 Tagen. Die Anleger äußerten sich ebenfalls verstärkt negativ über das Unternehmen Experian, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Allerdings haben statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, mit 2 "Gut"-Signalen und keinem "Schlecht"-Signal in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

