Expensify Registered (A) Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Analysteneinschätzung: Nach den Bewertungen von einem Analysten in den letzten zwölf Monaten ist die Expensify-Aktie durchschnittlich als "Schlecht" eingestuft worden. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat, was zu einem "Neutral"-Rating seitens der Analysten führt.

Sentiment und Buzz: Unsere Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Stimmungsschwankungen in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Expensify jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie der Expensify liegt derzeit bei 3,7 USD. Da der Aktienkurs bei 1,83 USD gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -50,54 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,87 USD, was einer Differenz von -2,14 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Expensify von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt die Messung der Analystenbewertung, der Stimmung und der technischen Analyse eine "Neutral"-Einstufung für die Expensify-Aktie.