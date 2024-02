Expensify Registered (A) Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und alles dazwischen als neutral gilt. Der RSI-Wert für Expensify liegt bei 52,5 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,31 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Einschätzung hin. Insgesamt wird Expensify daher als "neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten gaben 3 Analysten ihre Bewertungen für die Expensify-Aktie ab, wobei 1 Bewertung "gut", 1 "neutral" und 1 "schlecht" war. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt daher bei "neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12,5 USD, was auf einen möglichen Anstieg der Aktie um 662,2 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,64 USD) aus hindeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "gut". Insgesamt erhält Expensify also ein "gut"-Rating von den Analysten.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Expensify. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "guten" Einschätzung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden nicht nur von Bankanalysen, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was insgesamt zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Analyse des RSI, die Bewertungen der Analysten und die Anlegerstimmung darauf hindeuten, dass Expensify derzeit eine neutrale bis positive Einschätzung erhält.