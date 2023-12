Expensify Registered (A) Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Expensify liegt bei 45,1, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 47,59 und führt zu einer ähnlichen neutralen Einstufung für 25 Tage, was insgesamt zu einem neutralen Rating führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, was sich auch auf Aktien auswirken kann. Bei Expensify wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Expensify einmal als "Gut" und zweimal als "Neutral" eingestuft, sowie einmal als "Schlecht". Dies führt langfristig zu einer neutralen Bewertung. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 347,96 Prozent und ein mittleres Kursziel von 11,33 USD, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Expensify-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,33 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,53 USD liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Expensify-Aktie somit mit einem neutralen Rating versehen.