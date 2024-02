Expensify Registered (A) Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Expensify-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, so unsere Analyse. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher erhält Expensify eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysteneinschätzung ergibt für Expensify aus den letzten zwölf Monaten ein durchschnittliches "Neutral"-Rating, basierend auf 1 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht Einschätzungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 12,5 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Expensify-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 4,38 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,78 USD lag, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht.

Zusammenfassend erhält die Expensify-Aktie aufgrund der geringen Aktivität in den sozialen Medien und der charttechnischen Analyse insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.