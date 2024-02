Expensify Registered (A) Aktie: Pleite oder Chance?

Expensify erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Expensify. Die durchschnittliche Kursprognose von 15 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotenzial von 594,44 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2,16 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Expensify.

Die technische Analyse zeigt, dass die Expensify-Aktie in einem Abwärtstrend ist. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 4,12 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2,16 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 1,96 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Expensify auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität zu Expensify gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt sich für die Expensify-Aktie ein Wert für den RSI7 von 21,62, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,96, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.