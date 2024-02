Expensify Registered (A) Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann darauf hinweisen, ob kurzfristige Kursrücksetzer oder Kursgewinne wahrscheinlicher sind. Bei der Analyse von Expensify wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet.

Der RSI7 liegt derzeit bei 47,37 Punkten, was darauf hinweist, dass Expensify weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls an, dass Expensify weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Expensify-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Expensify in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Expensify-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,32 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,635 USD weicht somit um -62,15 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen unterdurchschnittlichen Schlusskurs von 2,06 USD im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Expensify-Aktie somit in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.