Expensify Registered (A) Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die technische Analyse der Expensify-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,54 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2,48 USD weicht somit um -55,23 Prozent ab, was auf eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht hinweist. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,6 USD), liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (-4,62 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Expensify-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren ebenfalls eine positive Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den Kommentaren der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen angesprochen. Somit wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die langfristige Meinung von Analysten führt zu einer Einschätzung der Expensify-Aktie als "Neutral", mit insgesamt 1 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 11,33 USD, was eine potenzielle Performance von 356,99 Prozent bedeuten würde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 51,92, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating der Expensify-Aktie als "Neutral".