Expeditors of Washington Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Expeditors Of Washington-Aktie hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Dabei wurden 0 Einstufungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 3 als "Schlecht" eingestuft. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Schlecht"-Rating für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 102,75 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -20,05 Prozent vom letzten Schlusskurs (128,52 USD) fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Schlecht". Zusammenfassend erhält Expeditors Of Washington von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um Expeditors Of Washington wird auch durch soziale Plattformen beeinflusst. Die dortigen Kommentare und Befunde waren überwiegend positiv, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut" Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 116,64 USD für den Schlusskurs der Expeditors Of Washington-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 128,52 USD, was eine positive Veränderung von 10,19 Prozent darstellt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt der Aktie erhalten daher ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Expeditors Of Washington ergibt sich ein RSI7 von 46,15 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.