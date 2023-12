Expeditors of Washington Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index: Wenn man die Dynamik eines Aktienkurses bewerten möchte, kann man auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, bekannt als RSI. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Expeditors Of Washington beträgt 0,49, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 19,63, was ebenfalls eine Einstufung als "Gut" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Expeditors Of Washington auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Expeditors Of Washington in den sozialen Medien aufgegriffen. Damit erhält die Aktie eine Einstufung als "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab neun "Gut" und null "Schlecht" berechnete Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Expeditors Of Washington hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Analysteneinschätzung: Analysten bewerten die Expeditors Of Washington-Aktie derzeit als "Schlecht". Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Expeditors Of Washington vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 102,75 USD, was einem Abwärtspotenzial von -18,77 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 126,49 USD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Expeditors Of Washington eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den vergangenen 12 Monaten erzielte Expeditors Of Washington eine Performance von 14,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche sind im Durchschnitt um 8,95 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Expeditors Of Washington im Branchenvergleich um +5,51 Prozent outperformt hat. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 143,45 Prozent im letzten Jahr. Expeditors Of Washington lag 128,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.