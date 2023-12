Expeditors of Washington Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Dividende für die Aktie von Expeditors Of Washington liegt derzeit bei einer Rendite von 1,19 %. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Luftfracht- und Logistikbranche ergibt sich ein geringerer Ertrag von 3,93 Prozentpunkten. Somit werden die Dividenden des Unternehmens als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik führt.

Im letzten Jahr wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Expeditors Of Washington-Aktie abgegeben. Davon fielen 0 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 3 als "Schlecht" aus. Das ergibt insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Expeditors Of Washington. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 102,75 USD, was auf ein Abwärtspotenzial von -19,46 Prozent hindeutet. Aufgrund dessen ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung, und insgesamt erhält Expeditors Of Washington ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Expeditors Of Washington-Aktie bei 127,58 USD liegt, was eine Entfernung von +9,89 Prozent vom GD200 (116,1 USD) bedeutet und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 118,12 USD, was einem Abstand von +8,01 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Expeditors Of Washington-Aktie als "Gut" eingestuft, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Expeditors Of Washington im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,46 Prozent erzielt, was 132,92 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luftfracht und Logistik" beträgt 13,61 Prozent, wobei Expeditors Of Washington aktuell 0,85 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.