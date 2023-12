Expeditors of Washington Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 13 Tagen grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An nur einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Expeditors Of Washington unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Genauer gesagt gab es 7 "Gut"-Signale (bei 1 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Expeditors Of Washington in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,46 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche durchschnittlich um 11,81 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,65 Prozent im Branchenvergleich. Der "Industrie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 145,56 Prozent, wobei Expeditors Of Washington 131,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Expeditors Of Washington in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Stimmung an. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Expeditors Of Washington wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Expeditors Of Washington beträgt derzeit 1,19 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Luftfracht und Logistik") von 5,16 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,98 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.