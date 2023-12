Expeditors of Washington Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI für die Expeditors Of Washington-Aktie einen Wert von 10,68 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Eine Ausweitung des Zeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 25, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher auch als "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Expeditors Of Washington-Aktie derzeit als positiv einzustufen ist. Der GD200 verläuft bei 115,37 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 124,45 USD liegt, was einer Abweichung von +7,87 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 116,54 USD, was einer Abweichung von +6,79 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ergibt sich somit für die Expeditors Of Washington-Aktie eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 14,46 Prozent erzielt hat, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 7,33 Prozent kommt, schneidet die Expeditors Of Washington-Aktie mit einer Rendite von 7,12 Prozent positiv ab und erhält daher ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 4 Bewertungen für die Expeditors Of Washington-Aktie keine als "Gut", eine als "Neutral" und drei als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 102,75 USD, was auf ein Abwärtspotential von -17,44 Prozent hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Expeditors Of Washington-Aktie daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der Analysteneinschätzungen.