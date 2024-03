Expeditors of Washington Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Expeditors Of Washington wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 32,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass Expeditors Of Washington weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 53,77, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

Im Vergleich zur Luftfracht und Logistik-Branche hat Expeditors Of Washington in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 9,86 Prozent erzielt, während der Industrie-Sektor eine Unterperformance von 190,43 Prozent verzeichnet. Dies führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Expeditors Of Washington beträgt derzeit 1,09 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,03 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine schlechte Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Expeditors Of Washington-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 119,53 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 121,26 USD liegt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält Expeditors Of Washington somit in verschiedenen Kategorien ein neutrales Rating.