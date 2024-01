Expeditors of Washington Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) für Expeditors Of Washington liegt bei 34,46 und zeigt somit eine neutrale Situation an. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Expeditors Of Washington weist eine Dividendenrendite von 1,19 Prozent auf, was 3,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 23,24, was 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Expeditors Of Washington im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,46 Prozent erzielt, was 134,61 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 14,52 Prozent, wobei Expeditors Of Washington aktuell 0,06 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.