Expedia-Anleger dürfen nicht länger zögern!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Expedia in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Expedia wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Expedia-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 61,85 Prozent erzielt, was 66,4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -1,37 Prozent, und Expedia liegt aktuell 63,22 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Expedia beträgt das aktuelle KGV 20, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 48 aufweisen. Somit ist Expedia aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Expedia-Aktie mit einem Kurs von 145,99 USD inzwischen +22,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristig "Gut"-Einschätzung führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +36,35 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.