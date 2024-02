Expedia Aktie: Das wird teuer!

Der Aktienkurs von Expedia wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 27,25 Prozent übertroffen. Dies stellt eine deutliche Überrendite von mehr als 37 Prozent dar. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" erzielt Expedia eine mittlere Rendite von 36,47 Prozent, was ebenfalls deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit keinen wesentlichen Richtungsausschlägen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit Expedia diskutiert. Aufgrund statistischer Auswertungen auf Basis umfangreicher historischer Datenmengen ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments. In den letzten zwei Wochen wurden mehr Verkaufssignale als Kaufsignale festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Nach fundamentalen Kriterien ist die Aktie von Expedia mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,82 im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (49,62) um 58 Prozent niedriger bewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die Aktie von Expedia wurden eine unterdurchschnittliche Beitragsanzahl und Diskussionsintensität festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für die langfristige Stimmungslage eine "Schlecht"-Einschätzung der Aktie von Expedia.