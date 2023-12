Expedia Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Meinungen und Stimmungen rund um die Expedia-Aktie werden in den sozialen Medien intensiv diskutiert. In den vergangenen Wochen überwiegen dabei die positiven Meinungen und Themen. Auf dieser Grundlage stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Auch ein Handelssignal ergibt ein positives Bild. Allerdings zeigt sich auch ein negatives Signal, das zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Expedia aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Die Analysten bewerten die Expedia-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 7 positive, 10 neutrale und 1 negative Bewertung. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -14,82 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Expedia eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Aus charttechnischer Sicht sieht es jedoch positiver aus. Der letzte Schlusskurs liegt sowohl über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Expedia-Aktie damit für die einfache Charttechnik als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Expedia jedoch unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik führt. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, während die Branche durchschnittlich 2,75 Prozent aufweist.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild der Expedia-Aktie, wobei die Anlegerstimmung positiv ist, die Analysten sie jedoch neutral bewerten und die Dividendenpolitik als schlecht eingestuft wird.