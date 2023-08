Expedia Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Für die Aktie Expedia aus dem Segment "Internet Einzelhandel" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 28.08.2023, 08:38 Uhr, ein Kurs von 106.94 USD geführt.

Unsere Analysten haben Expedia nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Expedia erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -1,53 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 33,49 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -35,02 Prozent im Branchenvergleich für Expedia bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20,25 Prozent im letzten Jahr. Expedia lag 21,79 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 19 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Expedia-Aktie sind 8 Einstufungen "Buy", 10 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Expedia aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 132,44 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (106,94 USD) ausgehend um 23,84 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Expedia von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Expedia mit einem Wert von 21,32 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 67,26 , womit sich ein Abstand von 68 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

