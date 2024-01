Expedia Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Expedia wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen, basierend auf fundamentalen Daten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie beträgt 20,12, was einem Abstand von 60 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,27 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Expedia eine Rendite von 61,85 Prozent erzielt, was 51 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" hat Expedia in den letzten 12 Monaten mit einer Rendite von 35,95 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet hat gezeigt, dass die Diskussionsintensität zu Expedia durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung im Bereich Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch über dem der letzten 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält Expedia daher aufgrund fundamentaler, Branchenvergleichs-, Sentiment- und Buzz- sowie technischer Analyse ein insgesamt positives Rating.