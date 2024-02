Expedia Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Aktie von Expedia wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 4 positiven, 5 neutralen und 1 negativen Einschätzungen bewertet. Dadurch ergibt sich langfristig eine neutrale Einstufung. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Expedia. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 131,57 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -5,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten von "Neutral".

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs von 138,53 USD eine Entfernung von +17,31 Prozent vom GD200 (118,09 USD), was ein gutes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 147,91 USD auf, was ein negatives Signal von -6,34 Prozent bedeutet. Alles in allem wird der Kurs von Expedia als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Expedia eingestellt waren. Es gab acht positive und fünf negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Expedia daher eine positive Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die negative Richtung zeigt. Insgesamt erhält Expedia von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Expedia weist hier einen Wert von 20,82 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 49,6. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da er unterbewertet ist.