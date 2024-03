Expedia Aktie: Was kann da noch kommen?

In den letzten vier Wochen konnte bei Expedia eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Expedia in dieser Hinsicht daher ebenfalls eine "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Expedia zeigt, dass die Aktie momentan weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft wird, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält Expedia eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht aufgrund einer Abweichung von +10,9 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Im Vergleich dazu führt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zu einer "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Expedia mit einer Rendite von 40,97 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 43 Prozent darüber liegt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,33 Prozent aufweist, liegt Expedia mit 43,31 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.