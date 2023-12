Expedia Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Expedia-Aktie diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen überwogen. Auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um Expedia, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch "Schlecht"-Signale festgestellt, insgesamt sechs Stück. Daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Signal auf analytischer Ebene. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse steht die Expedia-Aktie mit einem Kurs von 145,99 USD derzeit +22,8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine "Gut"-Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +36,35 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Expedia in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer zeigte deutlich in den grünen Bereich. Die Aktie bekommt daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die gesteigerte Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen deuten darauf hin, dass die Aktie derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Gut"-Rating für die Aktie.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Expedia 20, was im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" als unterbewertet angesehen werden kann. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.