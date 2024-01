Expedia Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Expedia-Aktie zeigt starke Performance im Vergleich zur Branche

Die Expedia-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 61,85 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 35,92 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +25,94 Prozent für Expedia in diesem Branchenvergleich. Auch im Bereich "Zyklische Konsumgüter" konnte Expedia überzeugen, mit einer Rendite, die 50,99 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser starken Leistung erhält Expedia in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Expedia liegt bei 48,9, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 36. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf Dividendenrendite hat Expedia derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Expedia besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren. Trotz automatischer Analysen, die vor allem "Schlecht"-Signale aufzeigen, erhält Expedia basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt eine "Gut"-Bewertung.