Exor Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Exor wird derzeit positiv in der technischen Analyse bewertet. Mit einem Kurs von 92,32 EUR liegt sie +6,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +13,42 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment rund um Exor zeigt sich neutral, da in den letzten zwei Wochen keine positiven oder negativen Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch in den vergangenen Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung rund um Exor in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Exor auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Exor anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 51,77 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 hingegen zeigt, dass Exor überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Aktie also in der technischen Analyse als positiv bewertet, was Anlegern wichtige Informationen für ihre Investitionsentscheidungen liefert.