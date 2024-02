Exor Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Exor":

Die Exor-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 84,54 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 98,36 EUR, was einem Unterschied von +16,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 91,29 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +7,74 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Exor-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Exor in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für Exor führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend wird daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Exor-Aktie einen RSI7-Wert von 7,63 und einen RSI25-Wert von 28,84. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Empfehlung und somit zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt erhält die Exor-Aktie also Bewertungen im neutralen Bereich in Bezug auf Sentiment, Buzz und Anleger-Stimmung, während die charttechnische Analyse sowie der Relative Strength-Index positive Bewertungen ergeben. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese verschiedenen Faktoren in Zukunft auf die Entwicklung der Aktie auswirken werden.