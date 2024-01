Exopharm Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse der Exopharm-Aktie zeigt positive Tendenzen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +10 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einer Abweichung von +10 Prozent auf eine positive Entwicklung hin. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien bezüglich Exopharm haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Einschätzung der Stimmung der Anleger bezüglich Exopharm zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch in den sozialen Medien wurden vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und kommt zu dem Schluss, dass die Exopharm-Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird auch hierfür eine "Neutral"-Einstufung vergeben. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".