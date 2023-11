Exness startet Exness Team Pro mit einer Reihe von weltweit führenden Influencern

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Anfang dieses Jahres kündigte der Multi-Asset-Broker Exness (https://bit.ly/ETPPR) die Einführung seines neuen Influencer-Programms Exness Team Pro an. Damit nutzt er den Einfluss internationaler Handelsexperten, die eine große Anhängerschaft und eine etablierte Stimme in ihren jeweiligen Gemeinschaften haben.Die Mitglieder von Exness Team Pro sind: Nicolas Palacios, Momen Medhat, Mohsin Sher, Dennis Okari und Kojo Forex. Dieses Ensemble, das als Markenbotschafter von Exness fungiert, spielt eine Schlüsselrolle bei der Ausarbeitung von wertvollem Storytelling rund um das Angebot, das Wertversprechen, die Differenzierung und die Glaubwürdigkeit des Brokers.Durch ihre Inhalte teilen die Pros ihre einzigartige Perspektive auf den Handel – ihre Erfolgsgeschichten, Testimonials und Erfahrungen – und werden so zu einer authentischen Stimme für Exness und erweitern dessen Reichweite auf relevante Zielgruppen.Über seine Zusammenarbeit mit dem führenden Broker sagte Kojo Forex: „Das Beste für mich als Botschafter ist, dass ich meiner eigenen Marke Glaubwürdigkeit verleihen und gleichzeitig Exness als idealen Broker für Retail-Trader in Subsahara-Afrika ins Rampenlicht stellen kann."Auch Dennis Okari kommentierte: „Exness Team Pro verkörpert den wahren Geist von Zusammenarbeit und Professionalität, was wir in der heutigen Forex-Branche dringend brauchen. Ich bin stolz, Teil eines so bemerkenswerten Teams zu sein, das das Trading-Erlebnis auf ein höheres Niveau bringt."Momen Medhat fügte hinzu: „Mit seiner benutzerfreundlichen Plattform, blitzschnellen Ausführung und der breiten Palette von Trading-Instrumenten spricht Exness Anfänger und erfahrene Händler gleichermaßen an. Und seine transparente und zuverlässige Vorgehensweise bei der Handhabung von Geldern im Ein- und Auszahlungsprozess schafft Vertrauen."„Mit dem Beitritt zu Exness Team Pro gelangen meine Trading-Erfahrungen mit einem der größten und besten Broker der Welt auf das nächste Level. Durch die Zusammenarbeit mit Exness wird etwas Großartiges entstehen, sowohl für mein persönliches Trading als auch für die gesamte Community", kommentierte Nicolas Palacios.„Zu dieser Elitegruppe hochqualifizierter Trader zu gehören, die ihre Erfahrungen und Erkenntnisse leidenschaftlich gerne weitergeben, ist wirklich inspirierend", so Mohsin Sher. „Gemeinsam durchbrechen wir Grenzen, erreichen finanzielle Stabilität und schlagen Wellen in der Handelswelt", erklärte er abschließend.Auf Brokerseite sagte Alfonso Cardalda, Chief Marketing Officer von Exness: „Die talentierten Mitglieder von Team Pro sind das Gesicht und die Stimme unserer Marke und unserer Trading-Community. Sie sind ein hervorragendes Beispiel für die Zusammenarbeit im gesamten Exness-Ökosystem. Bleiben Sie auf dem Laufenden, um von einigen der besten Trader der Welt mehr über Strategien und Erfahrungen zu lernen."Exness ist ein globaler Multi-Asset-Broker, der eine einzigartige Kombination aus Technologie und Ethik einsetzt, um einen vorteilhaften Markt für Händler zu schaffen und den Branchenstandard anzuheben. Heute ist Exness mit einem monatlichen Handelsvolumen von über 4 Billionen Dollar und einem treuen Kundenstamm von über 600.000 aktiven Händlern als größter Retail Market Maker anerkannt.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2269576/Exness_Team_Pro.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2207022/Exness_Logo.jpgconstantina.georgiadou@exness.comMedienkontakt:Constantina Georgiadouconstantina.georgiadou@exness.com+35725030959View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/exness-startet-exness-team-pro-mit-einer-reihe-von-weltweit-fuhrenden-influencern-301981903.htmlOriginal-Content von: Exness, übermittelt durch news aktuell