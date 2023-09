Exness schickt 20 Abteilungleiter an die Wirtschaftshochschule in Stanford

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Anfang dieses Jahres hat der Multi-Asset-Broker Exness (https://bit.ly/stanfordPR) das Middle Management Excellence Program (MMEP) ins Leben gerufen, mit dem Ziel, das Fachwissen seiner Abteilungsleiter in den Bereichen Strategie, Organisationsdesign, Innovation und Gesamtmanagement zu erweitern. Im Mittelpunkt dieses Programms stand eine Zusammenarbeit mit der Stanford Graduate School of Business.Im Juli reisten 20 Abteilungsleiter von Exness nach Stanford, um an Schulungen der Fakultäten der Wirtschaftshochschule teilzunehmen. Während der Schulungen hatten sie die Gelegenheit, von hochqualifizierten Experten und gefeierten Autoren in Schlüsselbereichen wie Führung, Selbst-Coaching, Umgang mit Veränderungen, Analyse komplexer Daten, Entscheidungsfindung sowie Vertrauen und Demut in einem Unternehmen zu lernen.Das Programm wurde im April 2023 gestartet und sieht eine Kombination aus Modulen zum Selbststudium, Live-Online-Schulungen, persönlichen Schulungen und einer Abschlussveranstaltung an der Stanford Graduate School of Business vor. Das Programm soll es dem mittleren Management von Exness ermöglichen, Innovation und Design Thinking bei Prozessverbesserungen in ihren eigenen Bereichen anzuwenden. Insgesamt zielte es darauf ab, Exness-Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, die Zukunft der Unternehmensstruktur und -kultur zu gestalten, um sowohl Kontinuität als auch Wachstum zu gewährleisten.Das Programm war in 3 Kurse unterteilt: Strategische Führung, Organisationsdesign zur Schaffung einer Innovationskultur und Leitung effektiver Teams. Es erstreckte sich über vier Monate, von April bis Juli 2023.„Das MMEP wurde entwickelt, um unsere kollaborative Gruppe von Change Managern anzuleiten, Exness auf der Grundlage ihres funktionalen Wissens und strategischer Aufsicht zu führen", erklärte Elena Krutova, Chief Administrative Officer von Exness.„Der Zweck des Programms geht über ihre eigenen Aufgaben hinaus; ihre neu erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse werden dem gesamten Unternehmen in Bezug auf Produktivität, Ideenfindung und Produktentwicklung helfen. Wir erwarten darüber hinaus eine Verbesserung der Kommunikation zwischen Mitarbeitern, Teams und Geschäftsbereichen, vor allem aber eine Verbesserung beim Management und bei der Motivation der Teams. Aus Gesprächen mit unseren MMEP-Absolventen habe ich erfahren, dass die vier Monate des Programms unglaublich aufschlussreich und wertvoll für ihre Entwicklung waren, und ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie sie das Gelernte umsetzen", fasste Frau Krutova zusammen.Informationen zu ExnessExness ist ein globaler Multi-Asset-Broker, der eine einzigartige Kombination aus Technologie und Ethik einsetzt, um einen vorteilhaften Markt für Händler zu schaffen und den Branchenstandard anzuheben. Das Ethos und die Vision von Exness sind an das Konzept angelehnt, seinen Kunden ein reibungsloses Trading-Erlebnis zu bieten, indem die Finanzmärkte so zum Leben erweckt werden, wie sie erlebt werden sollten.Die Identität und das Engagement von Exness für die beiden Welten der Technologie und der Ethik sowie sein treuer Kundenstamm, dem 600.000 aktive Trader angehören, sind die wichtigsten Triebfedern der globalen Marke. Heute verzeichnet Exness ein monatliches Handelsvolumen von über 4,5 Billionen USD und hat seinen Schwerpunkt auf eine strategische Expansion in neue Regionen der Welt gelegt.Kontaktdaten:Constantina Georgiadou,constantina.georgiadou@exness.com, +35725030959Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2214840/Exness.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2207022/Exness_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/exness-schickt-20-abteilungleiter-an-die-wirtschaftshochschule-in-stanford-301933198.htmlOriginal-Content von: Exness, übermittelt durch news aktuell