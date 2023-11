Exness an der Spitze der Fintech-Diskussionen auf dem Lissaboner Web Summit 2023

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Exness, der weltweit größte Multi-Asset-Broker, hat am Lissaboner Web Summit 2023 teilgenommen, der zwischen dem 13. und 16. November stattfand. Der Web Summit, der als größte Tech-Veranstaltung der Welt gilt, zog mehr als 70.000 Besucher an. Die wichtigsten Redner kamen von Unternehmen und Organisationen wie Microsoft, dem MIT, Qualcomm und TechCrunch.Im Rahmen der Veranstaltung hielt Damian Bunce, Chief Customer Officer von Exness, vor vollbesetztem Publikum eine aufschlussreiche Masterclass mit dem Titel „Fintech decoded: disruptive tech in capital markets" („Fintech entschlüsselt: disruptive Technologien auf den Kapitalmärkten"). Bunce stellte in seiner Präsentation die zentrale Rolle des Brokers bei der Entwicklung von Fintechs heraus. Er beleuchtete die transformativen Auswirkungen der Technologie in der Branche und verfolgte die Entwicklung von der Dominanz traditioneller Institute bis zur aktuellen Ära der Fintech-Innovation. Außerdem erhielten die Zuhörer Einblicke in den Wandel der Liquiditätslandschaft und die Standards für die Handelsausführung, die zur Demokratisierung des Handels geführt haben.Die vollständige Masterclass finden Sie hier. (https://www.youtube.com/watch?v=b7I69mxrYJw)Im Rückblick auf die Veranstaltung erklärte Bunce: „Der Web Summit ist das Herzstück des technologischen Fortschritts und der Innovation – hier werden die neuesten Trends, Technologien und Themen, die unsere Welt prägen, diskutiert. Er entspricht unserer Kernvision, Technologie für die Entwicklung fortschrittlicher Produkte zu nutzen, und wir freuen uns, einen Beitrag zur weltweiten Diskussion über die Zukunft der Finanztechnologie leisten zu können. Die Begegnung mit Hunderten von Gleichgesinnten und der Meinungsaustausch mit ihnen war für uns sehr bereichernd."Exness ist ein weltweit tätiger Multi-Asset-Broker, der eine einzigartige Kombination aus Technologie und Ethik einsetzt, um einen vorteilhaften Markt für Händler zu schaffen und den Branchenstandard anzuheben. Das Ethos und die Vision von Exness drehen sich um das Konzept, seinen Kunden ein reibungsloses Handelserlebnis zu bieten, indem die Finanzmärkte so gestaltet werden, wie sie erlebt werden sollten. Heute gilt Exness mit einem monatlichen Handelsvolumen von fast 5 Billionen USD und einem treuen Kundenstamm von über 600.000 aktiven Händlern als größter Retail-Market-Maker.constantina.georgiadou@exness.comKontakt:Constantina Georgiadouconstantina.georgiadou@exness.com+35725030959Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2283605/Exness_Lisbon_Web_Summit.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2207022/Exness_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/exness-an-der-spitze-der-fintech-diskussionen-auf-dem-lissaboner-web-summit-2023-301996436.htmlOriginal-Content von: Exness, übermittelt durch news aktuell