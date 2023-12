Exlites Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "CVS Health":

Die technische Analyse der Exlites-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,06 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,273 USD weicht um -74,25 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 0,22 USD über dem gleitenden Durchschnitt (+24,09 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Exlites-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Exlites-Aktie einen Wert von 50 für den RSI7 und einen Wert von 0 für den RSI25. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für den RSI7 und zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI25. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ergibt somit ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Exlites ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Exlites derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister. Dieser Unterschied von 88,68 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".