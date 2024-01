ExlService Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse der Exlservice-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 29,78 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 30,85 USD, was einem Unterschied von +3,59 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Dabei wird nicht nur der 200-Tages-Durchschnitt berücksichtigt, sondern auch der 50-Tages-Durchschnitt. Dieser lag bei 28,18 USD, und der letzte Schlusskurs lag um +9,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Somit wird die Exlservice-Aktie in diesem Fall als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Exlservice-Aktie wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 35,29 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, weshalb sie in diesem Punkt mit "Gut" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich damit ein "Gut"-Rating für die Exlservice-Aktie in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite der Exlservice-Aktie liegt bei 0 Prozent, was 5,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent liegt. In der Branche "IT-Dienstleistungen" ist die durchschnittliche Dividendenrendite höher. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Exlservice besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren positive Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Gut" eingeschätzt. Somit erhält die Exlservice-Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.