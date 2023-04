Exide bringt spezielle Ladegeräte für seine Lithium-Ionen-Batterien für Marine- und Freizeitanwendungen auf den Markt

Gennevilliers, Frankreich (ots/PRNewswire) -- Drei neue Ladegeräte, die speziell für die Lithium-Ionen-Batterien von Exide für Marine- und Freizeitanwendungen entwickelt wurden- Unverzichtbare Werkzeuge für regelmäßiges oder saisonales Laden- Sowohl für 12-V- als auch für 24-V-Batterien geeignetExide Technologies (www.exidegroup.com), ein weltweit tätiger Anbieter von Energiespeicherlösungen, bringt drei neue Ladegeräte auf den Markt, die speziell für die Lithium-Ionen-Batterien von Exide für Marine- und Freizeitanwendungen entwickelt wurden.Das Sortiment umfasst zwei Ladegeräte für 12-V-Lithium-Ionen-Batterien mit einem maximalen Ladestrom von 20 A und 30 A und eines für 24-V-Batterien mit einem maximalen Ladestrom von 27 A. Es wird Kunden zum regelmäßigen oder saisonalen Laden ihrer Lithium-Ionen-Batterien angeboten, bevor diese in das Fahrzeug eingebaut oder über den Winter eingelagert werden.Regelmäßiges Aufladen ist unerlässlichDie Lithium-Ionen-Batterien von Exide für Marine- und Freizeitanwendungen sind mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, die auch dann Energie verbrauchen, wenn die Batterie nicht benutzt wird:- die intelligente Heizfunktion ermöglicht das Laden auch bei niedrigen Temperaturen;- Bluetooth ermöglicht die Steuerung der wichtigsten Parameter und Leistungsstufen der Batterie über eine mobile App (erhältlich bei Gplay und im AppStore), auch wenn sich die Batterie an schwer zugänglichen Stellen befindet;- das Batterie-Management-System (BMS) schützt vor unsachgemäßer Nutzung und verlängert so die Lebensdauer der Batterie weiter. Die durch diese fortschrittlichen Funktionen verbrauchte Energie muss durch regelmäßiges Aufladen ausgeglichen werden.Die Lithium-Ionen-Batterie-Ladegeräte von Exide für Marine- und Freizeitanwendungen ermöglichen einen maximalen Ladezustand (State of Charge), um die Batterien zu installieren und zu lagern und die Berechnung des Ladezustands im BMS zurückzusetzen.Es sind verschiedene Arten von Ladegeräten auf dem Markt. Doch nicht alle sind für das Laden der Lithium-Ionen-Produkte von Exide geeignet: Bei der Verwendung eines ungeeigneten Ladegeräts wird der Unterspannungsschutz im BMS nicht deaktiviert und die Akkus können nicht geladen werden. Daher ist die Verwendung eines Ladegeräts mit den passenden Spezifikationen unerlässlich, um optimale Funktionen zu gewährleisten.Das Lithium-Ionen-Sortiment von Exide für Marine- und Freizeitanwendungen bietet erhebliche VorteileDas Lithium-Ionen-Sortiment von Exide für Marine- und Freizeitanwendungen besteht derzeit aus sechs Batterien mit modernster Leistung und Technologie, die die meisten Boots- und Freizeitanwendungen abdecken.Die Lithium-Ionen-Batterien von Exide für Marine- und Freizeitanwendungen bieten eine Reihe von Vorteilen:- Niedrigere Betriebskosten: Mit einer dreimal längeren Lebensdauer und der doppelten Energiemenge im Vergleich zu einer Standardbatterie optimieren sie die Gesamtbetriebskosten- Schnelleres Aufladen: außergewöhnliche Ladeakzeptanz, die ein superschnelles Laden aus jedem Ladezustand ermöglicht- Geringes Gewicht: 70 % leichter als herkömmliche Batterien- Heizfunktion: Halten allen Wetterbedingungen stand, sodass der Anwendungsbereich erheblich erweitert wird- Batterie-Management-System (BMS): Für sicheren Betrieb, Schutz vor unsachgemäßer Verwendung und optimale Leistung- Bluetooth-Konnektivität und App für mobile Endgeräte: Eingebaute Bluetooth-Kommunikation im BMS, die eine ständige Verbindung zwischen dem BMS und der mobilen App („Exide M&L Li-Ion Monitor") ermöglicht. Erhältlich für iOS und Android- Zertifiziert für sicheren Gebrauch und Transport: Das Sortiment erfüllt die strengsten globalen Transportvorschriften.Zusätzlich zu den Lithium-Ionen-Batterien umfasst die Marine- und Freizeitbatterie-Serie von Exide spezifische Produkte für zahlreiche Anwendungen, wie Equipment GEL, Equipment AGM, Equipment, Dual AGM, Dual EFB, Dual, Start AGM und Start. Die fortschrittlichen Gel-, AGM- und EFB-Batterien der Baureihe sind von DNV zugelassen, der höchsten verfügbaren Anerkennung für ein Produkt auf dem Marinemarkt.Informationen zu Exide TechnologiesExide Technologies (www.exidegroup.com) mit Hauptsitz in der Nähe von Paris, Frankreich, ist ein führender Anbieter von fortschrittlichen Energiespeicherlösungen für den Automobil- und Industriemarkt. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Batterietechnologien der heutigen und der nächsten Generation für verschiedene Anwendungen, von Automobilen über Geländewagen bis zu Materialtransport, stationären Anlagen, Schienenfahrzeugen und Verteidigung. Exide Technologies bedient die globalen Märkte mit erstklassigen Batterietechnologien, Know-how und Mehrwertdiensten unter vielen bekannten Marken.Als Erstausrüster für führende Automobil- und Industrieausrüster war Exide Technologies an vielen bahnbrechenden Entwicklungen im Bereich der Energiespeicherung beteiligt, die marktübergreifende Innovationen ermöglicht haben. Mit zwei FuE-Einrichtungen, zehn Produktionsstätten und drei Recyclinganlagen in Europa engagiert sich Exide für qualitativ hochwertige Entwicklung, Herstellung und Recycling und versorgt die Welt mit hocheffizienten Energielösungen, die den Kunden helfen, ihre Produktivität und Leistung zu maximieren. Exide Technologies hat ein jährliches Konzernumsatzvolumen von rund 1,5 Mrd. Euro.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2045485/Exide_Technologies.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/exide-bringt-spezielle-ladegerate-fur-seine-lithium-ionen-batterien-fur-marine--und-freizeitanwendungen-auf-den-markt-301789588.htmlPressekontakt:Jutta Steins,zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation,jutta.steins@exidegroup.com,+49-60 42 / 81-595,www.exidegroup.comOriginal-Content von: Exide Technologies, übermittelt durch news aktuell