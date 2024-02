Exicure Inc Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Exicure-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,54 Prozent liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Exicure liegt bei 50,85, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 56,98 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 verläuft bei 0,79 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,589 USD liegt, was zu einer Abweichung von -25,44 Prozent führt und die Einstufung als "Schlecht" ergibt. Der GD50 beläuft sich auf 0,6 USD, was einer Abweichung von -1,83 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Im Hinblick auf die fundamentale Bewertung weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0 auf. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" bei 114. Somit ist Exicure aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.